В Австралии 23-летняя модель Эрин Ленгмейд родила ребенка в ванной, однако она не знала о своей беременности.

В австралийском Мельбурне 23-летняя модель Эрин Ленгмейд не знала о своей беременность до родов. У нее не было живота, токсикоза или других признаков.

Кроме того, на протяжении всего срока беременности модель принимала противозачаточные таблетки.

Все произошло в ванной. Ее партнер Ден Карти услышал крик в ванной и прибежал на помощь. Оказалось, что девушка родила ребенка.

Читайте: Работа ночью увеличивает риск выкидыша

Девочка весом 3,6 килограмма не дышала и начала синеть. Однако медикам, которых быстро вызвал мужчина, удалось спасти ребенка. Девочку, родившуюся на 37 неделе, назвали Айла.

Скрытая беременность, как у австралийки, случается в одном из 2,5 тысячи случаев.

К слову, в Запорожской области 15-летняя девочка родила двойню на 33 неделе беременности.