В Австралії 23-річна модель Ерін Ленгмейд народила дитину у ванні, однак вона не знала про свою вагітність.

В австралійському Мельбурні 23-річна модель Ерін Ленгмейд не знала про свою вагітність до пологів. У неї не було живота, токсикозу або інших ознак.

Крім того, протягом всього терміну вагітності модель пила протизаплідні таблетки.

Все сталося у ванні. Її партнер Ден Карті почув крик у ванній і прибіг на допомогу. Виявилося, що дівчина народила дитину.

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Дівчинка вагою 3,6 кілограми не дихала і почала синіти. Однак медикам, яких швидко викликав чоловік, вдалося врятувати дитину. Дівчинку, яка народилася на 37 тижні, назвали Айла.

Прихована вагітність, як у австралійки, трапляється в одному з 2,5 тисячі випадків.

До речі, у Запорізькій області 15-річна дівчинка народила двійню на 33 тижні вагітності.