PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Не було ні живота, ні токсикозу: в Австралії модель несподівано народила у ванні

В Австралії 23-річна модель Ерін Ленгмейд народила дитину у ванні, однак вона не знала про свою вагітність.

Не було ні живота, ні токсикозу: в Австралії модель несподівано народила у ванні

В австралійському Мельбурні 23-річна модель Ерін Ленгмейд не знала про свою вагітність до пологів. У неї не було живота, токсикозу або інших ознак.

Крім того, протягом всього терміну вагітності модель пила протизаплідні таблетки.

Все сталося у ванні. Її партнер Ден Карті почув крик у ванній і прибіг на допомогу. Виявилося, що дівчина народила дитину.

Читайте: Робота вночі збільшує ризик викидня

Дівчинка вагою 3,6 кілограми не дихала і почала синіти. Однак медикам, яких швидко викликав чоловік, вдалося врятувати дитину. Дівчинку, яка народилася на 37 тижні, назвали Айла.

Прихована вагітність, як у австралійки, трапляється в одному з 2,5 тисячі випадків.

До речі, у Запорізькій області 15-річна дівчинка народила двійню на 33 тижні вагітності.

Джерело: Daily Mail

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Більше 60 лісових пожеж в Австралії вбили трьох людей і 350 коал
Більше 60 лісових пожеж в Австралії вбили трьох людей і 350 коал
Національна трагедія в Австралії – під час пожежі загинули сотні коал
Національна трагедія в Австралії – під час пожежі загинули сотні коал
Здавалося, склом потерли очі. В Австралії блогер осліпла через татуаж
Здавалося, склом потерли очі. В Австралії блогер осліпла через татуаж
судова реформа
На Миколаївщині чоловікові за секс з 13-річною пасербицею загрожує 12 років в’язниці
В Австралії чоловік 18 років жив з капсулою марихуани у носі
В Австралії чоловік 18 років жив з капсулою марихуани у носі
Немовля
У Португалії народилася дитина без очей та носа
Алекс Морган и Сервандо Карраско
Найкрасивіша футболістка світу оголосила про свою вагітність
В Австралії журналісти протестують проти цензури
Газети вийшли з чорними передовицями: в Австралії ЗМІ протестують проти цензури
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка