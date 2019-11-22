Пользователи Telegram сообщают о глобальном сбое в работе популярного мессенджера.

Сбой Telegram произошел по всему миру. Больше остальных пострадали украинские, российские, и белорусские пользователи.

С проблемами в работе Telegram столкнулись также пользователи Германии, Нидерландов, Великобритании и других стран.

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О масштабном сбое свидетельствуют данные Downdetector.

Пользователи жалуются на то, что не могут подключиться к Telegram или отправить сообщения.