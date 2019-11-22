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В Telegram произошел масштабный сбой

Пользователи Telegram сообщают о глобальном сбое в работе популярного мессенджера.

Сбой Telegram

Сбой Telegram произошел по всему миру. Больше остальных пострадали украинские, российские, и белорусские пользователи.

С проблемами в работе Telegram столкнулись также пользователи Германии, Нидерландов, Великобритании и других стран.

Читайте: Почему пользоваться Telegram в Украине опасно

О масштабном сбое свидетельствуют данные Downdetector.

Пользователи жалуются на то, что не могут подключиться к Telegram или отправить сообщения.

Причины сбоя Telegram неизвестны. Компания пока не комментировала ситуацию.

К слову, подобный сбой Telegram произошел 11 июня. Мессенджер временно не работал в Украине и других странах мира, а именно Беларуси, Польши, Италии, Великобритании, Испании и Латвии.

Фото: Dreamstime

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