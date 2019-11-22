Користувачі Telegram повідомляють про глобальний збій в роботі популярного месенджера.

Збій Telegram стався по всьому світу. Найбільше постраждали українські, російські, і білоруські користувачі.

З проблемами в роботі Telegram зіткнулися також користувачі Німеччини, Нідерландів, Великої Британії та інших країн.

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Про масштабний збій свідчать дані Downdetector.

Користувачі скаржаться на те, що не можуть підключитися до Telegram або відправити повідомлення.

Причини збою Telegram невідомі. Компанія поки не коментувала ситуацію.

До слова, подібний збій Telegram стався 11 червня. Месенджер тимчасово не працював в Україні і інших країнах світу, а саме Білорусі, Польщі, Італії, Великобританії, Іспанії та Латвії.