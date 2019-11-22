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У Telegram стався масштабний збій

Користувачі Telegram повідомляють про глобальний збій в роботі популярного месенджера.

Сбой Telegram

Збій Telegram стався по всьому світу. Найбільше постраждали українські, російські, і білоруські користувачі.

З проблемами в роботі Telegram зіткнулися також користувачі Німеччини, Нідерландів, Великої Британії та інших країн.

Читайте: Чому користуватися Telegram в Україні небезпечно

Про масштабний збій свідчать дані Downdetector.

Користувачі скаржаться на те, що не можуть підключитися до Telegram або відправити повідомлення.

Причини збою Telegram невідомі. Компанія поки не коментувала ситуацію.

До слова, подібний збій Telegram стався 11 червня. Месенджер тимчасово не працював в Україні і інших країнах світу, а саме Білорусі, Польщі, Італії, Великобританії, Іспанії та Латвії.

Фото: Dreamstime

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