Парламентская ассамблея Совета Европы не должна отказывать в членстве государству, которое аннексировало часть другой страны.

Европейская комиссия За демократию через право, более известная как Венецианская комиссия, сделала вывод, что ПАСЕ не должна отказывать России в членстве, несмотря на аннексию Крыма.

Несмотря на это, ПАСЕ может увеличить список санкций в отношении государства, которое осуществило аннексию.

Венецианская комиссия констатировала, что аннексия является “незаконным актом, который нарушает запрет на применение силы и принципы территориальной целостности государств и невмешательства в дела, относящиеся к внутренней юрисдикции другого государства”.

– В соответствии с международным правом существует четкое обязательство для всех государств, а также для международных организаций, включая Совет Европы, не признавать аннексию, прямо или косвенно, – говорится в докладе.

Комиссия подчеркивает, что право на свободные и справедливые выборы является одним из важнейших политических прав человека, а основное обязательство аннексирующего государства состоит в том, чтобы позволить населению аннексированной территории участвовать в выборах парламента того государства, которому эта территория принадлежит по закону.

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Комиссия отмечает, что организация выборов оккупирующим государством на аннексированной территории не может “излечить” незаконность аннексии.

– Кроме того, выборы, проводимые на территориях за пределами международно признанных границ, будут иметь трудности на соответствие “свободным и справедливым” выборам, даже если их результаты могут быть достоверным отражением мнения избирателей, – говорится в докладе.

Таким образом, комиссия сделала вывод, что обязательство ПАСЕ не признавать аннексию не обязательно влечет за собой обязанность отказать в полномочиях делегации аннексирующего государства.

В полном объеме доклад будет опубликован 9 декабря. В нем не фигурирует Украина, Россия или аннексированный Крым, но очевидно, что речь идет именно об этих сторонах.

Документ был подготовлен по запросу комитета ПАСЕ по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам в конце июня в контексте оспаривания полномочий делегации РФ в ПАСЕ на процедурной основе.

Полномочия можно оспорить до открытия сессии ПАСЕ 2020 года, когда все государства-члены, включая РФ, должны будут представить списки новых делегаций.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в ПАСЕ не свидетельствует о желании Европы забыть о “замороженных” конфликтах.