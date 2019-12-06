Парламентська асамблея Ради Європи не повинна відмовляти у членстві державі, яка анексувала частину іншої країни.

Європейська комісія За демократію через право, більш відома як Венеціанська комісія, зробила висновок, що ПАРЄ не повинна відмовляти Росії в членстві, незважаючи на анексію Криму.

У повному обсязі доповідь буде опублікована 9 грудня. У ньому не фігурує Україна, Росія чи анексований Крим, але очевидно, що йдеться саме про ці сторони.

Документ був підготовлений за запитом комітету ПАРЄ з правил процедури, імунітетів та інституційних питань наприкінці червня в контексті оскарження повноважень делегації РФ в ПАРЄ на процедурній основі.

Повноваження можна оскаржити до відкриття сесії ПАРЄ 2020 року, коли всі держави-члени, включаючи РФ, повинні будуть представити списки нових делегацій.

Венеціанська комісія констатувала, що анексія є “незаконним актом, який порушує заборону на застосування сили та принципи територіальної цілісності держав і невтручання в справи, що відносяться до внутрішньої юрисдикції іншої держави”.

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– У відповідності з міжнародним правом існує чітке зобов’язання для всіх держав, а також для міжнародних організацій, включаючи Раду Європи, не визнавати анексію, прямо або опосередковано, – йдеться в доповіді.

Також в документі йдеться, що право на вільні і справедливі вибори є одним з найважливіших політичних прав людини, а основне зобов’язання анексуючої держави полягає в тому, щоб дозволити населенню анексованої території брати участь у виборах парламенту тієї держави, якій ця територія належить за законом.

Комісія зазначає, що організація виборів окупуючою державою на анексованій території не може “вилікувати” незаконність анексії.

– Крім того, вибори, що проводяться на територіях за межами міжнародно визнаних кордонів, будуть мати труднощі на відповідність “вільним та справедливим” виборів, навіть якщо їх результати можуть бути достовірним відображенням думки виборців, – йдеться в доповіді.

Таким чином, комісія зробила висновок, що зобов’язання ПАРЄ не визнавати анексію не обов’язково тягне за собою обов’язок відмовити в повноваженнях делегації анексуючої держави.

Незважаючи на це ПАРЄ може збільшити список санкцій щодо держави, яка здійснила анексію.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що повернення Росії в ПАРЄ не свідчить про бажання Європи забути про “заморожені” конфліктах.