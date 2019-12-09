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Факты / Мир

Нормандская встреча продлится несколько часов – что обсуждают именно сейчас

Что именно во время встречи в нормандском формате обсуждают лидеры стран-участниц – читайте в материале Фактов ICTV.

Нормандская встреча продлится несколько часов – что обсуждают именно сейчас

На нормандской встрече лидеры Украины, России, Франции и Германии обсуждают проект итогового коммюнике. Переговоры продлятся еще несколько часов.

Читайте: Встреча нормандской четверки онлайн

– Проговаривают каждый пункт и доходят до какого-то финального проекта. Когда будет подготовлен финальный вариант – лидеры выйдут к прессе. Двусторонней встречи Зеленского и Путина еще не было.

В переговорах участвуют также советники, с украинской стороны: Пристайко, Ермак, Демченко, – сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Коммюнике – официальное сообщение о ходе и результатах переговоров между государствами, а также о достигнутых решениях.

– Дискуссия лидеров нормандской четверки вокруг подготовленного ранее совместного документа продолжается, обсуждаются текущие вопросы, – заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Факты ICTV писали, что двусторонняя встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным пройдет после переговоров в нормандском формате, однако перед пресс-конференцией.

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