7 часов под наркозом: в РФ хирург поручил практикантам ампутировать ногу пациенту

В июле 2019 года хирург одной из больниц Ковдорского района Мурманской области поручил четверокурсникам медуниверситета, которые проходили в учреждении практику, провести плановую ампутацию ноги пациента.

При этом он знал, что студенты не могут проводить никакие операции из-за недостатка знаний и навыков.

Сам подозреваемый в операции участия не принимал, только давал практикантам устные указания и не раз уходил из операционной. В медицинские документы врач внес ложные данные о том, что сам провел ампутацию.

Читайте: В Санкт-Петербурге умер известный врач-онколог Андрей Павленко

В итоге операция необоснованно длилась около семи часов, все это время пациент провел под наркозом.

– Своими действиями медицинский работник умышленно подверг жизнь и здоровье пациента опасности, поскольку подобный способ оказания медицинской услуги не только не соответствует требованиям безопасности, но и может привести к возникновению ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью пациента, – объясняют в прокуратуре.