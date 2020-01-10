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Факты / Мир / Россия

7 часов под наркозом: в РФ хирург поручил практикантам ампутировать ногу пациенту

В июле 2019 года хирург одной из больниц Ковдорского района Мурманской области поручил четверокурсникам медуниверситета, которые проходили в учреждении практику, провести плановую ампутацию ноги пациента.

При этом он знал, что студенты не могут проводить никакие операции из-за недостатка знаний и навыков.

Сам подозреваемый в операции участия не принимал, только давал практикантам устные указания и не раз уходил из операционной. В медицинские документы врач внес ложные данные о том, что сам провел ампутацию.

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В итоге операция необоснованно длилась около семи часов, все это время пациент провел под наркозом.

– Своими действиями медицинский работник умышленно подверг жизнь и здоровье пациента опасности, поскольку подобный способ оказания медицинской услуги не только не соответствует требованиям безопасности, но и может привести к возникновению ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью пациента, – объясняют в прокуратуре.

Ранее Факты ICTV писали, что во Франции врача обвиняют в домогательствах к 350 детям.

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