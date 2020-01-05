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В Санкт-Петербурге умер известный врач-онколог Андрей Павленко

В Санкт-Петербурге умер известный хирург и онколог Андрей Павленко, который в течение девяти последних месяцев боролся с раком желудка.

В Санкт-Петербурге умер известный врач-онколог Андрей Павленко

Хирург-онколог из Петербурга Андрей Павленко, у которого диагностировали рак желудка, умер 5 января.

О его смерти сообщила его жена Анна в Facebook.

Павленко был одним из самых успешных онкологов-хирургов России. После того, как узнал о болезни, он продолжал работать в Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова в Санкт-Петербурге и два года вел дневник о борьбе с раком.

Издание Такие дела учредило грант имени Андрея Павленко для журналистов, фотографов и документалистов, которые рассказывают о борьбе людей с онкологическими заболеваниями.

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За несколько дней до смерти Павленко опубликовал в Facebook прощальный пост, в котором призвал людей с онкологическими заболеваниями не опускать руки.

Напомним, ученые обнаружили сложный процесс в ДНК, являющийся причиной возникновения рака.

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