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Факты / Мир

Швеция прекращает прямые рейсы Iran Air в Тегеран

Шведское транспортное агентство из соображений безопасности приостановило разрешение на прямые рейсы между Швецией и Ираном авиакомпании Iran Air.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

– Серьезный инцидент произошел в аэропорту Тегерана 8 января 2020 года. Из-за неопределенности вокруг ситуации и из-за соображений безопасности Транспортное агентство приняло решение приостановить разрешение на полеты авиакомпании Iran Air.

Это означает, что прямые рейсы между Ираном и Швецией временно прекращены, – сообщает Шведское транспортное управление.

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Также свои рейсы отменили авиакомпании Lufthansa (Германия) и Austrian Airlines (Австрия).

Ранее МАУ сообщила, что отменяет все рейсы в Тегеран на неопределенный срок.

Источник: AP

Фото: Dreamstime

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