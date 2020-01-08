PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

МАУ отменяет все рейсы в Тегеран на неопределенный срок

8 января самолет авиакомпании Международные Авиалинии Украины во время рейса PS752 по маршруту Тегеран – Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана.

МАУ отменяет все рейсы в Тегеран на неопределенный срок

По предварительным данным, на борту самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На данный момент сотрудники авиакомпании выясняют точное количество пассажиров на борту.

Авиакомпания высказывает искренние соболезнования семьям пострадавших в результате авиакатастрофы и сделает все возможное для оказания поддержки родственникам и близким пострадавших.

Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

ЧитайтеПервое видео с места катастрофы самолета МАУ Boeing 737 в Тегеране

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна.

Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020.

– Буде проведено ретельне розслідування події із залученням авіаційної влади України, Ірану, представників компанії-виробника Boeing, авіакомпанії, а також Національного бюро розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами в Україні, – зазначили в МАУ.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Никто не выжил.

Источник: МАУ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Air France прекращает полеты над Ираном и Ираком
Air France прекращает полеты над Ираном и Ираком
Один из черных ящиков Boeing 737 МАУ найден в хорошем состоянии
Один из черных ящиков Boeing 737 МАУ найден в хорошем состоянии
ВПС США
США и РФ запретили полеты пассажирских самолетов над Ираном и Ираком
В Украине проверят все гражданские самолеты после крушения Boeing 737 МАУ
В Украине проверят все гражданские самолеты после крушения Boeing 737 МАУ
мау
МАУ исключает вероятность ошибки экипажа при крушении Boeing 737
Крушение самолета МАУ Boeing 737 в Иране: все, что известно о борте
Крушение самолета МАУ Boeing 737 в Иране: все, что известно о борте
Семьи погибших во время авиакатастрофы в Тегеране получат поддержку – Разумков
Семьи погибших во время авиакатастрофы в Тегеране получат поддержку – Разумков
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
На борту Boeing 737 МАУ в Иране было 168 пассажиров – МИД
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка