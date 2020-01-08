МАУ отменяет все рейсы в Тегеран на неопределенный срок

8 января самолет авиакомпании Международные Авиалинии Украины во время рейса PS752 по маршруту Тегеран – Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана.
По предварительным данным, на борту самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На данный момент сотрудники авиакомпании выясняют точное количество пассажиров на борту.
Авиакомпания высказывает искренние соболезнования семьям пострадавших в результате авиакатастрофы и сделает все возможное для оказания поддержки родственникам и близким пострадавших.
Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.
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Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна.
Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020.
– Буде проведено ретельне розслідування події із залученням авіаційної влади України, Ірану, представників компанії-виробника Boeing, авіакомпанії, а також Національного бюро розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами в Україні, – зазначили в МАУ.
Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Никто не выжил.
Источник: МАУ