МАУ отменяет все рейсы в Тегеран на неопределенный срок

8 января самолет авиакомпании Международные Авиалинии Украины во время рейса PS752 по маршруту Тегеран – Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана.

По предварительным данным, на борту самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На данный момент сотрудники авиакомпании выясняют точное количество пассажиров на борту.

Авиакомпания высказывает искренние соболезнования семьям пострадавших в результате авиакатастрофы и сделает все возможное для оказания поддержки родственникам и близким пострадавших.

Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

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