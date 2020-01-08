Авиакатастрофа в Иране: украинец чудом не купил билет на фатальный рейс

Украинцу Андрею Бузарову посоветовали перенести вылет из Тегерана в Киев на один день, чтобы сэкономить на билете.

Украинец Андрей Бузаров чудом не улетел из Тегерана в Киев рейсом PS752, который разбился 8 января. Адвокат рассказал, что взять билет на самолет 9 января ему посоветовали в авиакомпании МАУ, объяснив это дешевизной билета именно в этот день.

Бузаров добавил, что организаторы конференции настаивали на том, чтобы эксперт летел 8-го, потому что оплата за гостиницу еще на один день не была предусмотрена. Однако, он решил из своего кармана заплатить за комнату, но вылететь 9-го января.

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Теперь этот рейс в Киев отменен из-за временного ограничения полетов, сообщил адвокат.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

В результате крушения погибли 11 украинцев.