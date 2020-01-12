В Иране задержали британского посла

Посол Великобритании в Иране Роберт Макер был взят под стражу на несколько часов по обвинению в подстрекательстве протестующих в университете Амира Акабира.

Макер фотографировал происходящее и “подстрекал к радикальным действиям”.

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Его освободили через несколько часов, но завтра посла вызовут для дальнейших объяснений.

Напомним, правительство Ирана признало, что его силы сбили украинский самолет МАУ Boeing 737. Результаты расследования вызвали бурную реакцию внутри страны. На улицы Тегерана люди вышлит на протест относительно “фиаско иранского правительства”.

Источник: Tasnim