Протесты в Тегеране – активистов разгоняют слезоточивым газом

В центре Тегерана студенты вышли на протест против не публичности расследования крушения самолета МАУ в Иране.

Активисты собрались возле университета имени Амира Кабира. На митинге люди требуют отставки правительства, а также выступают против закрытого расследования трагедии, в которой погибли десятки иранских граждан. Кроме того, активисты скандируют смерть диктатору.

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Также на ступеньках университета зажгли свечи в память о жертвах авиакатастрофы.

Спустя время на протестах появились отряды правоохранителей, которые разгоняли активистов слезоточивым газом.

По неподтвержденным данным, также полиция применила светошумовые гранаты.

Напомним, правительство Ирана признало, что его силы сбили украинский самолет МАУ Boeing 737. Результаты расследования вызвали бурную реакцию внутри страны. На улицы Тегерана люди вышлит на протест относительно “фиаско иранского правительства”.