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В Ірані затримали британського посла

Посол Великої Британії в Ірані Роберт Макер був взятий під варту на кілька годин за звинуваченням у підбурюванні протестуючих в університеті Аміра Акабіра.

Макер фотографував те, що відбувається і начебто підбурював до радикальних дій.

Читайте: Протести в Тегерані – активістів розганяють сльозогінним газом

Його звільнили через кілька годин, але завтра посла викличуть для подальших пояснень.

Нагадаємо, уряд Ірану визнав, що його сили збили український літак МАУ Boeing 737. Результати розслідування викликали бурхливу реакцію в середині країни. На вулиці Тегерану люди вийшли на протест щодо “фіаско іранського уряду”.

Джерело: Tasnim

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