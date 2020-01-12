В Ірані затримали британського посла

Посол Великої Британії в Ірані Роберт Макер був взятий під варту на кілька годин за звинуваченням у підбурюванні протестуючих в університеті Аміра Акабіра.
Макер фотографував те, що відбувається і начебто підбурював до радикальних дій.
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Його звільнили через кілька годин, але завтра посла викличуть для подальших пояснень.
Нагадаємо, уряд Ірану визнав, що його сили збили український літак МАУ Boeing 737. Результати розслідування викликали бурхливу реакцію в середині країни. На вулиці Тегерану люди вийшли на протест щодо “фіаско іранського уряду”.
Джерело: Tasnim
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