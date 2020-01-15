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Факти / Lifestyle / Здоров'я

У США дівчинка осліпла через ускладнення від грипу

У штаті Айова (США) 4-річна Джейд ДеЛусія втратила зір після ускладнень від грипу. Дівчинка не отримала щеплення від грипу і захворіла незадовго до Нового року. Стан дівчинки швидко погіршився, і її було доставлено до одного з найкращих дослідницьких інститутів Америки в Айові.

За словами лікарів, грип серйозно пошкодив мозок дитини. У неї діагностували гостру некротичну енцефалопатію.

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Батьки протягом всього часу перебували поруч із донькою.

Вже за кілька днів вони помітили, що донька перестала гратись з іграшками та реагувати на світло. Після обстеження виявилось, що вона осліпла. Фахівці не впевнені, чи повернеться зір знову.

Цьогоріч вірус грипу в США був особливо важким для дітей. За останні півроку від нього померло 32 дитини.

– Ми хочемо, щоб батьки знали, як важливо вчасно робити щеплення від грипу кожен сезон, – сказала Аманда Філіпс, матір маленької Джейд.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні від грипу померла породілля, дитину врятували.

Фото: Amanda Phillips

Джерело: CNN

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