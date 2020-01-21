Импичмент Трампу – в Сенате начался судебный процесс (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В Сенате проходит судебный процесс по импичменту президента США Дональда Трампа.

На первом заседании лидер республиканцев Сената Митч Макконнелл зачитал регламент судебного разбирательства.

По словам эти правила похожи на те, по которым проходил процесс импичмента Билла Клинтона в 1999 году. Также Макконнелл призвал сенаторов проголосовать за них.

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16 января в Сенате официально объявили статьи обвинений в адрес президента Дональда Трампа: злоупотребление президентской властью и препятствование расследованию Конгресса по импичменту.

Стоит добавить, что большинство в американском Сенате принадлежит республиканцам. К слову, Трамп также – республиканец.

Ранее Дональд Трамп заявил, что статьи, по которым начался процесс импичмента, нужно снять с рассмотрения и завершить судебное разбирательство.