Статьи импичмента должны быть сняты с рассмотрения – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что статьи, по которым начался процесс импичмента, нужно снять с рассмотрения и завершить судебное разбирательство.

Он считает, что предъявленные ему обвинения являются оскорблением Конституции и демократических институтов США.

По словам Трампа, процесс импичмента – исключительно политический шаг демократов, которые обесценивают процедуру и пренебрегают ответственностью.

Читайте: Я не сделал ничего противозаконного: Зеленский об импичменте Трампа

– В рамках процесса, результатом которого стали указанные статьи, были нарушены все прецеденты и все принципы справедливости, которых придерживались в рамках расследований по импичменту в течение 150 лет, – говорится в меморандуме президента Соединенных Штатов.

Глава США добавил, что в Палате представителей демократы лишь доказали то, что он не сделал ничего плохого.

К слову, 16 января в Сенате США зачитали две статьи, по которым Трампу грозит импичмент. Официальный старт слушаний по делу назначен на 21 января.