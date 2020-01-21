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Факты / Мир

Статьи импичмента должны быть сняты с рассмотрения – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что статьи, по которым начался процесс импичмента, нужно снять с рассмотрения и завершить судебное разбирательство.

Он считает, что предъявленные ему обвинения являются оскорблением Конституции и демократических институтов США.

По словам Трампа, процесс импичмента – исключительно политический шаг демократов, которые обесценивают процедуру и пренебрегают ответственностью.

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– В рамках процесса, результатом которого стали указанные статьи, были нарушены все прецеденты и все принципы справедливости, которых придерживались в рамках расследований по импичменту в течение 150 лет, – говорится в меморандуме президента Соединенных Штатов.

Глава США добавил, что в Палате представителей демократы лишь доказали то, что он не сделал ничего плохого.

К слову, 16 января в Сенате США зачитали две статьи, по которым Трампу грозит импичмент. Официальный старт слушаний по делу назначен на 21 января.

Источник: Голос Америки

Фото: Dreamstime

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