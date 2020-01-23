Зеленский не пришел на форум памяти Холокоста – Израиль озадачен

В Израильском мемориальном центре Яд Вашем озадачены и печальны заявлением президента Владимира Зеленского о том, что он и украинская делегация передали свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста тем, кто пережил трагедию.

– Президенту объяснили, что мы дали согласие на присутствие тех, кто выжил во время Холокоста, кто обратился к нам в последние дни. Поэтому его решение озадачивает, и обидно, что он делает такой шаг в отношении мероприятия под названием Помни о Холокосте для борьбы с антисемитизмом, – говорится в сообщении мемориального центра.

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К слову, в израильских СМИ на прошлой неделе появилась информация, что только 30 из 800 мест на церемонии зарезервированы для жертв Холокоста.

Однако в мемориальном центре объяснили, что форум – это не публичная церемония, а скорее собрание лидерив.

Ранее Факты ICTV писали, что Зеленский и украинская делегация уступили свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста людям, которые его пережили. По словам президента, мероприятие вызвало огромный интерес, но из-за ограниченного количества мест туда трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию.

Источник: The Times of Israel