Зеленський не прийшов на форум пам’яті Голокосту – Ізраїль стурбований

В Ізраїльському меморіальному центрі Яд Вашем спантеличені та зажурені заявою президента Володимира Зеленського про те, що він та українська делегація передали свої місця на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту тим, хто пережив.

– Президенту пояснили, що ми дали згоду на присутність тих, хто вижив під час Голокосту, хто звернувся до нас в останні дні. Тому його рішення спантеличує, і прикро, що він робить такий крок щодо заходу з назвою Пам’ятай про Голокост для боротьби з антисемітизмом, – йдеться в повідомленні меморіального центру.

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До слова, в ізраїльських ЗМІ минулого тижня з’явилася інформація, що лише 30 із 800 місць на церемонії були зарезервовані для жертв Голокосту.

Проте у меморіальному центрі пояснили, що форум – це не публічна церемонія, а скоріше зібрання лідерів.

Раніше Факти ICTV писали, що Зеленський та українська делегація поступилися своїми місцями на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту людям, які його пережили. За словами президента, захід викликав величезний інтерес, але через обмежену кількість місць туди важко потрапити багатьом з тих, хто пережив цю трагедію.

Джерело: The Times of Israel