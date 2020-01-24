Российский стендап-комик Александр Долгополов выехал из страны в связи с опасениями за собственную безопасность.
Ранее он шутил о президенте РФ Владимире Путине и христианстве. Российская власть заявила, что комик якобы оскорбляет чувства верующих, потому МВД начало расследование.
– Я простой парень. Рассказываю анекдоты, читаю комиксы и играю в видеоигры… Как такое возможно, чтобы я оказался в тюрьме?
Это вообще безумие, и я напуган до смерти. Не могу сказать, где я сейчас, потому что боюсь, что это ухудшит мое положение. Я вернусь, как только появятся гарантии, что меня не упекут в тюрьму за мои убеждения, — сказал он.
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25-летний Долгополов решил покинуть Россию после того, как узнал, что полиция расследует видео его выступлений.
– Наше население разделилось на два лагеря. С одной стороны оказались те, кто поддерживает Путина, с другой — те, кто умеет читать, писать и делать логические выводы, – сказал комик.
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Ребята, я вас всех поздравляю, мы сделали это! Моя карьера вышла на новый уровень – два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау! Вот такое замечательное уведомление пришло в петербургский стендап-клуб, из чего можно сделать вывод, что Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия. Хорошего вечера, буду держать в курсе, надеюсь не придётся прятаться в лесу
Напомним, в интервью Дудю Долгополов выразил обеспокоенность, что в России любого могут посадить в тюрьму просто так.
Фото: Александр Долгополов
Источник: Александр Долгополов