Российский стендап-комик Александр Долгополов выехал из страны в связи с опасениями за собственную безопасность.

Ранее он шутил о президенте РФ Владимире Путине и христианстве. Российская власть заявила, что комик якобы оскорбляет чувства верующих, потому МВД начало расследование.

– Я простой парень. Рассказываю анекдоты, читаю комиксы и играю в видеоигры… Как такое возможно, чтобы я оказался в тюрьме?

Это вообще безумие, и я напуган до смерти. Не могу сказать, где я сейчас, потому что боюсь, что это ухудшит мое положение. Я вернусь, как только появятся гарантии, что меня не упекут в тюрьму за мои убеждения, — сказал он.