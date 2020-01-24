Російський стендап-комік Олександр Долгополов виїхав з країни у зв’язку з побоюваннями за власну безпеку.
Раніше він жартував про президента РФ Володимира Путіна і християнство. Російська влада заявила, що комік нібито ображає почуття віруючих, тому МВС почало розслідування.
– Я простий хлопець. Розповідаю анекдоти, читаю комікси і граю у відеоігри. Як таке можливо, щоб я опинився у в’язниці?
Це взагалі безумство, і я наляканий до смерті. Не можу сказати, де я зараз, тому що боюся, що це погіршить моє становище. Я повернуся, як тільки з’являться гарантії, що мене не запроторять до в’язниці за мої переконання, – сказав він.
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25-річний Долгополов вирішив покинути Росію після того, як дізнався, що поліція розслідує відео його виступів.
– Наше населення розділилося на два табори. З одного боку опинилися ті, хто підтримує Путіна, з іншого – ті, хто вміє читати, писати і робити логічні висновки, – сказав комік.
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Ребята, я вас всех поздравляю, мы сделали это! Моя карьера вышла на новый уровень – два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау! Вот такое замечательное уведомление пришло в петербургский стендап-клуб, из чего можно сделать вывод, что Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия. Хорошего вечера, буду держать в курсе, надеюсь не придётся прятаться в лесу
Нагадаємо, в інтерв’ю Дудю Долгополов висловив занепокоєння, що в Росії будь-кого можуть посадити у в’язницю просто так.
Фото: Олександр Долгополов
Джерело: Олександр Долгополов