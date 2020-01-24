Російський стендап-комік Олександр Долгополов виїхав з країни у зв’язку з побоюваннями за власну безпеку.

Раніше він жартував про президента РФ Володимира Путіна і християнство. Російська влада заявила, що комік нібито ображає почуття віруючих, тому МВС почало розслідування.

– Я простий хлопець. Розповідаю анекдоти, читаю комікси і граю у відеоігри. Як таке можливо, щоб я опинився у в’язниці? Це взагалі безумство, і я наляканий до смерті. Не можу сказати, де я зараз, тому що боюся, що це погіршить моє становище. Я повернуся, як тільки з’являться гарантії, що мене не запроторять до в’язниці за мої переконання, – сказав він.

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25-річний Долгополов вирішив покинути Росію після того, як дізнався, що поліція розслідує відео його виступів.

– Наше населення розділилося на два табори. З одного боку опинилися ті, хто підтримує Путіна, з іншого – ті, хто вміє читати, писати і робити логічні висновки, – сказав комік.

Нагадаємо, в інтерв’ю Дудю Долгополов висловив занепокоєння, що в Росії будь-кого можуть посадити у в’язницю просто так.

Фото: Олександр Долгополов

Джерело: Олександр Долгополов