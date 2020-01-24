PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія

Жартував про Путіна і християнство: комік Долгополов покинув Росію

Російський стендап-комік Олександр Долгополов виїхав з країни у зв’язку з побоюваннями за власну безпеку.

Раніше він жартував про президента РФ Володимира Путіна і християнство. Російська влада заявила, що комік нібито ображає почуття віруючих, тому МВС почало розслідування.

– Я простий хлопець. Розповідаю анекдоти, читаю комікси і граю у відеоігри. Як таке можливо, щоб я опинився у в’язниці?

Це взагалі безумство, і я наляканий до смерті. Не можу сказати, де я зараз, тому що боюся, що це погіршить моє становище. Я повернуся, як тільки з’являться гарантії, що мене не запроторять до в’язниці за мої переконання, – сказав він.

Читайте: Долгополов у Дудя розкритикував владу РФ і назвав режим закостенілим

25-річний Долгополов вирішив покинути Росію після того, як дізнався, що поліція розслідує відео його виступів.

– Наше населення розділилося на два табори. З одного боку опинилися ті, хто підтримує Путіна, з іншого – ті, хто вміє читати, писати і робити логічні висновки, – сказав комік.

 

View this post on Instagram

 

Ребята, я вас всех поздравляю, мы сделали это! Моя карьера вышла на новый уровень – два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау! Вот такое замечательное уведомление пришло в петербургский стендап-клуб, из чего можно сделать вывод, что Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия. Хорошего вечера, буду держать в курсе, надеюсь не придётся прятаться в лесу

A post shared by Александр Долгополов (@sankldive) on

Нагадаємо, в інтерв’ю Дудю Долгополов висловив занепокоєння, що в Росії будь-кого можуть посадити у в’язницю просто так.

Фото: Олександр Долгополов 

Джерело: Олександр Долгополов 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка