Мужчина свалился с ног, когда узнал стоимость своих часов на аукционе

Мужчина принес часы Rolex, которые он купил в 1974 году за $345, на выставку антиквариата, чтобы узнать их текущую стоимость.

Когда ему сказали, что такие часы, как его, сейчас стоят $400 тыс. на аукционе, мужчина упал на землю.

What causes this guy to lose it on @RoadshowPBS?!

