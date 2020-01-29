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Факти / Світ

Чоловік не втримався на ногах, коли дізнався вартість свого годинника на аукціоні

Чоловік приніс годинник Rolex, який він купив у 1974 році за $345, на виставку антикваріату, щоб дізнатися його поточну вартість.

Коли йому сказали, що такий годинник, як його, зараз коштують $400 тис. на аукціоні, чоловік впав на землю.

Але оцінювач ще не встиг закінчити. Через незайманий стан годинника, його оцінили у суму від $500 тис. до $700 тис.

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Чоловік з’явився в серіалі PBS Антикварне роудшоу зі своїм годинником Rolex Oyster Cosmograph, щоб дізнатися його цінність.

Шоу подорожує всією країною в пошуках прихованих скарбів Америки.

Раніше шедевр Гогена продали на аукціоні в Парижі за €9,5 млн.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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