Чоловік не втримався на ногах, коли дізнався вартість свого годинника на аукціоні

Чоловік приніс годинник Rolex, який він купив у 1974 році за $345, на виставку антикваріату, щоб дізнатися його поточну вартість.

Коли йому сказали, що такий годинник, як його, зараз коштують $400 тис. на аукціоні, чоловік впав на землю.

