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Факты / Мир

Обвиняется в симпатии к нацистам: Ватикан открывает архивы времен Папы Пия XII

2 марта в Ватикане откроют архивные документы времен Папы Пия XII, которого обвиняют в нацистской симпатии. Он возглавлял церковь во время Второй мировой войны.

Критики обвинили Пия XII в том, что он молчал во время Холокоста, никогда публично не осуждал преследование и геноцид евреев и других.

Однако его защитники говорят, что он призывал монастыри и другие католические учреждения скрывать тысячи евреев.

– Открытие архивов имеет решающее значение для современной истории церкви и мира, – сказал главный библиотекарь Ватикана кардинал Хосе Толентино Каласа де Мендонса.

Более 150 человек подали заявки на доступ к архивам, хотя только 60 человек могут быть размещены в офисах одновременно.

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Среди первых, кто увидит документы, будут представители еврейской общины в Риме, а также ученые из Яд Ва-шем , Израильского музея Холокоста и Мемориального музея Холокоста США.

К слову, Пий XII никогда публично не критиковал нацистов за массовые убийства. Священнослужители и другие люди настаивали на том, чтобы он высказался, и он отказался это сделать.

Источник: The Guardian

Фото: Getty Images

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