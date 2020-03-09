Вартість нафти марки Brent відразу після відкриття торгів 9 березня впала більш ніж на 30%. Це сталося після того, як Саудівська Аравія почала цінову війну з Росією.

У зв’язку з коронавірусом попит на нафту різко впав, тому країни ОПЕК запропонували РФ разом скоротити обсяги видобутку нафти, щоб зберегти колишню ціну. Росія відмовилася, і тоді Саудівська Аравія заявила, що з квітня вона збільшує обсяги видобутку нафти.

Як наслідок – ціни на нафту за ніч впали на 30%, а курс долара виріс до 75 рублів. Це найсильніший одноденний обвал цін з 1991 року.

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Падіння цін на нафту до $30 за барель загрожує Росії бюджетним дефіцитом і девальвацією, відзначає аналітик рейтингового агентства Fitch Дмитро Маринченко.

За його словами, Москва навряд чи, розраховувала на те, що нафтові ціни знизяться майже до $30.

– Ймовірно, це дуже неприємний сюрприз, зокрема для тих, хто ухвалював рішення про вихід з угоди (ОПЕК, – Ред.), – сказав він.

Вартість нафти марки Brent відразу після відкриття торгів 9 березня впала більш ніж на 30%. Травневі ф’ючерси Brent на Інтерконтинентальній біржі торгувалися на рівні $35,6 за барель (-27%). Квітневі ф’ючерси WTI коштували $32,6 за барель (-26,5%).

Вже зараз акції російських компаній на Лондонській фондовій біржі і європейські фондові індекси обрушилися після обвалу нафтових цін.

За словами фінансиста Івана Компана, це неабияк сколихнуло світові ринки.

– Природно, інвестори подались в американські держоблігації, які тепер, вперше в історії, торгуються нижче 1% уздовж всієї кривої. Прибутковість десятирічних тепер становить 0.38%, а тридцятирічних 0.74%, – пише Компан.

Приклади ринків, які вже зазнали наслідків:

японський Nikkei (-5.07%);

FTSE (-8.8%);

Dow Jones (-4.87%);

S&P 500 (- 4.82%);

Nasdaq (-4.89%);

інші європейські ринки відкрилися падінням від 7% до 10%.

На думку головного ринкового аналітика Markets Ніла Вілсона, цей день запам’ятається як чорний понеділок.

– Якщо ви думали, що гірше, ніж в останні два тижні, бути вже не може, то подумайте ще раз. Кров тече вулицями, це справжня бійня. Нафтовий шок абсолютно стривожив інвесторів, в той час як рішення Італії ізолювати 16 мільйонів громадян на півночі країни призвело до того, що ринки відчули, що спалах коронавірусу вийшов з-під контролю. Велика Британія готується до гіршого.

Водночас Міжнародне енергетичне агентство очікує, що попит на нафту в 2 півріччі 2020 роки знову стане близький до нормального.