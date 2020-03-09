В Нидерландах начинается судебный процесс над тремя гражданами России и одним украинцем – Игорем Гиркиним (Стрелковым), Сергеем Дубинским, Олегом Пулатовым и Леонидом Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17.

Судебный процесс состоится в судебном комплексе Схипхола. Непосредственно в зале суда могут присутствовать более 100 человек. В частности, один ряд зарезервирован для подсудимых и адвокатов, один – для родственников, имеющих право выступать в суде и заявлять о возмещении убытков.

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Ожидается, что слушания будут проходить с 9 до 13 марта, с 23 до 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа до 13 ноября и с 1 февраля до 26 марта 2021 года.

Украину на судебном процессе по делу о катастрофе рейса МН17 будет представлять делегация дипломатов и правоохранителей. Непосредственно принимать участие в процессе они не будут.

Об этом сообщила заместитель директора департамента Министерства иностранных дел по международному праву, участница украинской делегации Оксана Золотарева.

– Представлять позицию обвинения будет прокуратура Королевства Нидерланды. Только она. Остальные — будут оказывать ей максимальную моральную поддержку, – заявила она.

Помимо самой Золотаревой, Украину представят заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, заместитель главы Службы безопасности Украины и посол Украины в Королевстве Нидерланды Всеволод Ченцов.

Гюндуз Мамедов заверил, что это дело – один из ключевых приоритетов в деятельности органов прокуратуры.

– Национальные правоохранительные органы не только готовы еще эффективнее расследовать преступление, но и как можно быстрее найти всех виновных в трагедии для привлечения к уголовной ответственности, – отметил он.

Напомним, малайзийский самолет рейса МН17 был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Все 289 человек, находившиеся на борту, погибли.