В Гааге возле Российского посольства родственники погибших в результате катастрофы малазийского Boeing рейса МН17 на Донбассе устроили традиционную молчаливую акцию, которая проходит уже не первый год.
Участники акции поставили 298 белых стульев, которые символизируют жизнь всех, кто был на борту самолета.
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Человечность превыше политики: в Гааге прошла акция памяти жертв рейса МН17 / 2 фотографии
Минутой молчания все присутствующие почтили память погибших.
Возле стульев стоим табличка с красноречивой надписью – Человечность превыше политики.
Малазийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года в небе на востоке Украины.
На его борту находились 298 человек, все они погибли.
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Расследование установило, что лайнер был сбит с неподконтрольной правительству Украины территории ракетой Бук.
Первое судебное заседание по делу о катастрофе MH17 запланировано на 9 марта 2020 года.
Прокуратура Нидерландов уже объявила официальные обвинения четырем фигурантам дела, среди которых Игорь Гиркин, известный по прозвищу Стрелков.
Источник: УкринформЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.