Человечность превыше политики: в Гааге прошла акция памяти жертв рейса МН17

В Гааге возле Российского посольства родственники погибших в результате катастрофы малазийского Boeing рейса МН17 на Донбассе устроили традиционную молчаливую акцию, которая проходит уже не первый год.

Участники акции поставили 298 белых стульев, которые символизируют жизнь всех, кто был на борту самолета.