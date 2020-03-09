У Нідерландах розпочинається судовий процес над трьома громадянами Росії і одним українцем – Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), Сергієм Дубинським, Олегом Пулатовим і Леонідом Харченком, яких обвинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17.

Судовий процес відбудеться в судовому комплексі Схіпхола. Безпосередньо в залі суду можуть бути присутніми понад 100 осіб. Зокрема, один ряд зарезервований для підсудних і адвокатів, один – для родичів, які мають право виступати в суді і заявляти про відшкодування збитків.

Читайте: Людяність вище політики: в Гаазі пройшла акція пам’яті жертв рейсу МН17

Очікується, що слухання відбуватимуться з 9 до 13 березня, з 23 до 27 березня, з 8 червня до 3 липня, з 31 серпня до 13 листопада і з 1 лютого до 26 березня 2021 року.

Україна на судовому процесі у справі про катастрофу рейсу МН17 представлятиме делегація дипломатів і правоохоронців. Безпосередньо брати участь в процесі вони не будуть.

Про це повідомила заступник директора департаменту Міністерства закордонних справ з міжнародного права, учасниця української делегації Оксана Золотарьова.

– Представляти позицію звинувачення буде прокуратура Королівства Нідерланди. Лише вона. Решта – надаватимуть їй максимальну моральну підтримку, – заявила вона.

Крім самої Золотарьової, Україну представлять заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, заступник голови Служби безпеки України і посол України в Королівстві Нідерланди Всеволод Ченцов.

Гюндуз Мамедов запевнив, що ця справа – один із ключових пріоритетів у діяльності органів прокуратури.

– Національні правоохоронні органи не тільки готові ще ефективніше розслідувати злочин, а й якнайшвидше знайти всіх винних у трагедії для притягнення до кримінальної відповідальності, – зазначив він.

Нагадаємо, малайзійський літак рейсу МН17 був збитий у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі 289 осіб, що перебували на борту, загинули.