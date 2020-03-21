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Факты / Мир

Украинские респираторы продали Испании — реакция Нефедова

На испанском телевидении показали сюжет, в котором продемонстрировали разгрузку респираторов производства украинской компании BUK.

В сюжете не было указано, какое количество респираторов закупила Испания в Украине и когда это было сделано.

На кадрах видно, как несколько мужчин разгружают из машины коробки с логотипом BUK и слоганом Чистый воздух в любых условиях.

К слову, пандемия коронавируса в Испании достигла больших масштабов, страна является второй в лидерстве распространения вируса в Европе. В Испании уже почти 20 тыс. человек заболели коронавирусом.

Украинские респираторы продали Испании — реакция Нефедова / 3 фотографии

Впоследствии, глава украинской таможни Максим Нефедов заявил, что экспорт этих масок состоялся еще 2 и 6 марта и является легальной поставкой товара. К слову, запрет на экспорт действует с 12 марта.

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Респираторы пересекли украинскую границу 3 и 7 марта, вылетев рейсами на Стамбул.

Ранее Факты ICTV писали, что возле украинско-румынской границы, которая пролегает под рекой Тиса, пограничники задержали мужчину в гидрокостюме, выходившего из воды.

При себе у него не было документов, но он сказал, что является гражданином Украины. По его словам, он переправлял в Румынию медицинские маски.

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