Украинские респираторы продали Испании — реакция Нефедова

На испанском телевидении показали сюжет, в котором продемонстрировали разгрузку респираторов производства украинской компании BUK.

В сюжете не было указано, какое количество респираторов закупила Испания в Украине и когда это было сделано.

На кадрах видно, как несколько мужчин разгружают из машины коробки с логотипом BUK и слоганом Чистый воздух в любых условиях.

К слову, пандемия коронавируса в Испании достигла больших масштабов, страна является второй в лидерстве распространения вируса в Европе. В Испании уже почти 20 тыс. человек заболели коронавирусом.