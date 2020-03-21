На испанском телевидении показали сюжет, в котором продемонстрировали разгрузку респираторов производства украинской компании BUK.
В сюжете не было указано, какое количество респираторов закупила Испания в Украине и когда это было сделано.
На кадрах видно, как несколько мужчин разгружают из машины коробки с логотипом BUK и слоганом Чистый воздух в любых условиях.
К слову, пандемия коронавируса в Испании достигла больших масштабов, страна является второй в лидерстве распространения вируса в Европе. В Испании уже почти 20 тыс. человек заболели коронавирусом.
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Украинские респираторы продали Испании — реакция Нефедова / 3 фотографии
Впоследствии, глава украинской таможни Максим Нефедов заявил, что экспорт этих масок состоялся еще 2 и 6 марта и является легальной поставкой товара. К слову, запрет на экспорт действует с 12 марта.
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Респираторы пересекли украинскую границу 3 и 7 марта, вылетев рейсами на Стамбул.
Ранее Факты ICTV писали, что возле украинско-румынской границы, которая пролегает под рекой Тиса, пограничники задержали мужчину в гидрокостюме, выходившего из воды.
При себе у него не было документов, но он сказал, что является гражданином Украины. По его словам, он переправлял в Румынию медицинские маски.Теги: Испания, Карантин, Максим НефьодовЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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