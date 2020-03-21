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Факти / Світ

Українські респіратори продали Іспанії – реакція Нефьодова

На іспанському телебаченні показали сюжет, в якому продемонстрували розвантаження респіраторів виробництва української компанії BUK.

Причому в сюжеті не було зазначено, яку кількість респіраторів закупила Іспанія в Україні та коли це було зроблено.

На кадрах видно, як кілька чоловіків розвантажують із машини коробки з логотипом BUK і слоганом Чисте повітря в будь-яких умовах.

До слова, пандемія коронавірусу в Іспанії сягла великих масштабів, країна є другою у лідерстві поширення вірусу у Європі. В Іспанії вже майже 20 тис. людей захворіли на коронавірус.

Українські респіратори продали Іспанії – реакція Нефьодова / 3 фотографии

Згодом, глава української митниці Максим Нефьодов заявив, що кспорт цих масок відбувся ще 2 та 6 березня та є легальною поставкою товару. До слова, заборона на експорт діє з 12 березня.

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Респіратори перетнули український кордон 3 та 7 березня, вилетівши рейсами на Стамбул.

Раніше Факти ICTV писали, що біля українсько-румунського кордону, який пролягає під річкою Тиса, прикордонники затримали чоловіка в гідрокостюмі, що виходив з води.

При собі у нього не було документів, але він сказав, що є громадянином України. За його словами, він переправляв до Румунії медичні маски.

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