Українські респіратори продали Іспанії – реакція Нефьодова

На іспанському телебаченні показали сюжет, в якому продемонстрували розвантаження респіраторів виробництва української компанії BUK.

Причому в сюжеті не було зазначено, яку кількість респіраторів закупила Іспанія в Україні та коли це було зроблено.

На кадрах видно, як кілька чоловіків розвантажують із машини коробки з логотипом BUK і слоганом Чисте повітря в будь-яких умовах.

До слова, пандемія коронавірусу в Іспанії сягла великих масштабів, країна є другою у лідерстві поширення вірусу у Європі. В Іспанії вже майже 20 тис. людей захворіли на коронавірус.