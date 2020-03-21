На іспанському телебаченні показали сюжет, в якому продемонстрували розвантаження респіраторів виробництва української компанії BUK.
Причому в сюжеті не було зазначено, яку кількість респіраторів закупила Іспанія в Україні та коли це було зроблено.
На кадрах видно, як кілька чоловіків розвантажують із машини коробки з логотипом BUK і слоганом Чисте повітря в будь-яких умовах.
До слова, пандемія коронавірусу в Іспанії сягла великих масштабів, країна є другою у лідерстві поширення вірусу у Європі. В Іспанії вже майже 20 тис. людей захворіли на коронавірус.
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Українські респіратори продали Іспанії – реакція Нефьодова / 3 фотографии
Згодом, глава української митниці Максим Нефьодов заявив, що кспорт цих масок відбувся ще 2 та 6 березня та є легальною поставкою товару. До слова, заборона на експорт діє з 12 березня.
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Респіратори перетнули український кордон 3 та 7 березня, вилетівши рейсами на Стамбул.
Раніше Факти ICTV писали, що біля українсько-румунського кордону, який пролягає під річкою Тиса, прикордонники затримали чоловіка в гідрокостюмі, що виходив з води.
При собі у нього не було документів, але він сказав, що є громадянином України. За його словами, він переправляв до Румунії медичні маски.Теги: Іспанія, Карантин, Максим НефьодовЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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