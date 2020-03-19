На Закарпатье задержали «водолаза», который переправлял в Румынию маски

Возле украинско-румынской границы, которая пролегает под рекой Тиса, пограничники задержали мужчину в гидрокостюме, выходившего из воды.

Мужчина попытался убежать, но пограничники, осуществив предупредительный выстрел, догнали и задержали его.

При себе у него не было документов, но он сказал, что является гражданином Украины. По его словам, он переправлял в Румынию медицинские маски.

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Задержанный доставлен в пограничное подразделение. Материалы дела направлены в суд. 29-мужчине дали 10 суток ареста.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что 13 марта в аэропорту Борисполь арестовали 1,5 тонны медицинских масок, которые собирались отправить в ОАЭ и Рим.

11 марта Кабмин ограничил экспорт медицинских масок и лабораторных костюмов до 1 июня 2020 года.