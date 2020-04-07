Финляндия усилила карантин: изменения затронули паромное сообщение

Финляндия усиливает карантинные меры и временно приостанавливает пассажирское паромное сообщение с Эстонией, Швецией и Германией.

Ограничение будет действовать до 13 мая 2020 года.

В то же время движение грузовых паромов продолжится в нормальном режиме.

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Кроме того, на внешних и внутренних границах будет проводиться контроль.

Появились новые правила и относительно пересечения границы со Швецией и Норвегией. Власти Финляндии позволяют лишь самые необходимые рабочие поездки. Лица, которые едут в эти страны, должны иметь при себе справку с работы.

Напомним, ранее стало известно, что коронавирус подтвердили в лауреата Нобелевской премии мира 2008 года года и экс-президента Финляндии Марти Ахтисаари. 82-летний мужчина чувствует себя хорошо.

Источник: Yle