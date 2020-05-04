Мир выходит из карантина: какие ограничения сняли и когда откроют границы

Мир начинает возвращаться к нормальной жизни. Похоже, что пик пандемии пройден, но, тем не менее, у каждой страны свои причины смягчать локдаун. У кого-то катастрофа с экономикой, где-то антикарантинные протесты, кто-то стабилизировал распространение болезни.

В Германии на прошлой неделе правительство открыло учебные заведения. Но только для старшеклассников, которые сдают выпускные экзамены. С понедельника работают велосипедные и книжные магазины, а также магазины площадью до 800 квадратных метров.

Нынешний локдаун настоящая драма для мусульман. Настолько пустым их святое место никогда не было. Тем более во время месяца Рамадан. Мечеть Аль-Харам в городе Мекка до сих пор на карантине. Хотя на этой неделе Саудовская Аравия существенно смягчила локдаун.

Польша снимает ограничения еще с 20 апреля. Уже две недели открытые парки и прибрежные зоны. Со следующего должны открыться торговые центры. Далее кинотеатры и спортивные залы. Более того, польский сейм даже одобрил проведение президентских выборов 10 мая с помощью почтового голосования, что вызвало немало вопросов относительно легитимности такого волеизъявления.

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Испания планирует выходить из карантина в четыре этапа. Первый уже действует.

Скандинавия и без смягчений имела один из самых либеральных карантинов, не было обязательного масочного режима и работал общественный транспорт. Но на этой неделе, к примеру, Норвегия сняла еще больше ограничений.

Сейчас парикмахерские открыли в Израиле. Страна тоже начала активно выходить с карантина. Смягчение планировались в три этапа раз в две недели, но бизнес давит на власть, поэтому правительство было вынуждено сократить интервал.

Между тем в Италии с 14 апреля разрешено работать некоторым предприятиям и магазинам, но с очень жесткими ограничениями. Свободное передвижение граждан так же запрещено.

Большинство стран анонсировали снятия ограничений с точными датами, но очевидно, что это только планы. Ведь все будет зависеть от статистики. Средний интервал между этапами в среднем 10 дней. Этот период позволяет оценить ситуацию и понять, что делать дальше.

Факты ICTV ранее писали о том, что с 4 мая в Италии смягчили карантинные меры.