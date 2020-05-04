Світ виходить із карантину: які обмеження зняли та коли відкриють кордони

Світ починає повертатись до нормального життя. Схоже, що пік пандемії пройдено, але, менше з тим, у кожної країни свої причини пом’якшувати локдаун. У когось катастрофа з економікою, десь антикарантинні протести, хтось стабілізував поширення хвороби.

У Німеччині минулого тижня уряд відкрив навчальні заклади. Але тільки для старшекласників, які складають випускні іспити. З понеділка працюють велосипедні та книжкові крамниці, а також магазини площею до 800 квадратних метрів.

Нинішній локдаун справжня драма для мусульман. Настільки порожнім їхнє найсвятіше місце ще ніколи не було. Тим більше під час місяцю Рамадан. Мечеть Аль-Харам у місті Мекка і досі на карантині. Хоча цього тижня Саудівська Аравія суттєво пом’якшила локдаун.

Польща знімає обмеження ще з 20 квітня. Вже два тижні відкриті парки та прибережні зони. З наступного мають відкритись торговельні центри. Далі кінотеатри та спортивні зали. Ба більше польський сейм навіть схвалив проведення президентських виборів 10 травня за допомогою поштового голосування, що викликало чимало запитань стосовно легітимності такого волевиявлення.

Читайте: В Іспанії послаблюють карантин: дозволили відкрити магазини та перукарні

Іспанія планує виходити з карантину у чотири етапи. Перший вже діє.

Скандинавія і без пом’якшень мала один із найбільш ліберальних карантинів, не було обов’язкового маскового режиму і працював громадський транспорт. Але цього тижня, приміром, Норвегія зняла ще більше обмежень.

Нині перукарні відкрили в Ізраїлі. Країна теж почала активно виходити із карантину. Пом’якшення планувались у три етапи раз на два тижні, але бізнес тисне на владу, тому уряд був змушений скоротити інтервал.

Тим часом в Італії з 14 квітня дозволено працювати деяким підприємствам та магазинам, але із дуже жорсткими обмеженнями. Вільне пересування громадян так само заборонено.

Більшість країн анонсували зняття обмежень із точними датами, але очевидно, що це лише плани. Адже усе залежатиме від статистики. Середній інтервал між етапами у середньому 10 днів. Цей період дозволяє оцінити ситуацію і зрозуміти, що робити далі.

Факти ICTV раніше писали про те, що з 4 травня в Італії пом’якшили карантинні заходи.