PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

В Испании ослабляют карантин: разрешили открыть магазины и парикмахерские

В Испании началась “нулевая фаза” правительственного плана по постепенной отмене карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса.

С 4 мая в стране разрешается работать небольшим магазинам, парикмахерским по предварительной договоренности. Рестораны также восстанавливают свою работу, но пока будут продавать еду на вынос.

Читайте: Испания объявила о поэтапном выходе из карантина до конца июня

Обязательным правилом является ношение масок, которые закрывают нос и рот, для всех пользователей автобусного, железнодорожного, морского и воздушного транспорта.

Также разрешили встречи групп до 10 человек.

Так называемая нулевая фаза будет действовать на всей территории Испании, кроме островов Ла Гомера, Эль-Эрро, Ла Грасиоза и Форментера.

Ранее Факты ICTV сообщали, что 3 мая в Испании зафиксировали резкое снижение суточных показателей заболеваемости и смертности от коронавируса.

Источник: El Pais

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка