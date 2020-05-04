В Испании началась “нулевая фаза” правительственного плана по постепенной отмене карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса.

С 4 мая в стране разрешается работать небольшим магазинам, парикмахерским по предварительной договоренности. Рестораны также восстанавливают свою работу, но пока будут продавать еду на вынос.

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Обязательным правилом является ношение масок, которые закрывают нос и рот, для всех пользователей автобусного, железнодорожного, морского и воздушного транспорта.

Также разрешили встречи групп до 10 человек.

Так называемая нулевая фаза будет действовать на всей территории Испании, кроме островов Ла Гомера, Эль-Эрро, Ла Грасиоза и Форментера.

Ранее Факты ICTV сообщали, что 3 мая в Испании зафиксировали резкое снижение суточных показателей заболеваемости и смертности от коронавируса.

Источник: El Pais