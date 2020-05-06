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Факты / Мир

В Хубэе 32 дня подряд нет новых случаев Covid-19

Во вторник, 5 мая, в провинции Хубэй в центральном Китае не было зарегистрировано новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом заявила в среду провинциальная комиссия здравоохранения.

Это свидетельствует о том, что Хубэй не сообщал о новых подтвержденных случаев Covid-19 в течение 32 дней подряд, начиная с 4 апреля.

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Это знаменует собой важную веху в борьбе Китая против вспышки, поскольку страна постепенно ослабляет ограничения в стремлении вернуться к нормальной жизни.

Напомним, всего в Китае зафиксировано 83 968 случаев коронавируса, из которых 2 — за прошедшие сутки.

Источник: Синьхуа

Фото: Dreamstime

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