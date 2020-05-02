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Факты / Мир

За сутки заболел один человек: Китай выходит из кризиса Covid-19

За последние сутки, 1 мая, в Китае сообщили только об одном новом случае коронавируса.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, единственный случай инфицирования является импортированным.

Летальных случаев прошедшие сутки не зафиксировано.

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За все время пандемии Covid-19 в Китае заболели 82 875 человек, из которых выздоровели 77 685, а умерло — 4633 человек.

Напомним, в мире более 1 млн человек уже вылечились от коронавируса.

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