PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

В Хубеї 32 дні поспіль немає нових випадків Covid-19

У вівторок, 5 травня, в провінції Хубей в центральному Китаї не було зареєстровано нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Про це заявила в середу провінційна комісія охорони здоров’я.

Це свідчить про те, що Хубей не повідомляв про нових підтверджених випадків Covid-19 протягом 32 днів поспіль, починаючи з 4 квітня.

Читайте: За добу захворіла одна людина: Китай виходить з кризи Covid-19

Це знаменує собою важливу віху в боротьбі Китаю проти спалаху, оскільки країна поступово послаблює обмеження в прагненні повернутися до нормального життя.

Нагадаємо, загалом в Китаї зафіксовано 83 968 випадків коронавірусу, з яких 2 – за минулу добу.

Джерело: Сіньхуа

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка