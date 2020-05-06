В Хубеї 32 дні поспіль немає нових випадків Covid-19

У вівторок, 5 травня, в провінції Хубей в центральному Китаї не було зареєстровано нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Про це заявила в середу провінційна комісія охорони здоров’я.

Це свідчить про те, що Хубей не повідомляв про нових підтверджених випадків Covid-19 протягом 32 днів поспіль, починаючи з 4 квітня.

Читайте: За добу захворіла одна людина: Китай виходить з кризи Covid-19

Це знаменує собою важливу віху в боротьбі Китаю проти спалаху, оскільки країна поступово послаблює обмеження в прагненні повернутися до нормального життя.

Нагадаємо, загалом в Китаї зафіксовано 83 968 випадків коронавірусу, з яких 2 – за минулу добу.

Джерело: Сіньхуа