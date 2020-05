Трамп призвал лишить Пулитцеровской премии авторов статьи о сговоре с РФ

Американский лидер Дональд Трамп требует издания The Washington Post и The New York Times отказаться от Пулитцеровской премии за материалы о вмешательстве РФ в выборах президента США в 2016 году.

Президент США сделал такое заявление после того, как против его экс-помощника Майкла Флинна закрыли уголовное дело.

— Они не журналисты, а мошенники. Все они должны вернуть Пулитцеровскую премию, потому что ошиблись. Пулитцеровский комитет или любой другой, кто вручает такие призы, если не заберут премии назад, будут посрамлены, — сказал Трамп.

Пулицеровскую премию накануне получили сотрудники издания The New York Times, которые написали серию из восьми материалов о путинском режим в России.

В репортажах рассказывалось о возможном вмешательства Российской Федерации в выборах США и в дела других стран, в частности Африки, Европы и Ближнего Востока.

Среди них есть материалы об убийстве украинского военного Ивана Мамчура в 2016 году по заказу Федеральной службы безопасности России в Ровно и об отравлении болгарского бизнесмена Емилиян Гебрева.

Напомним, что Пулитцеровская премия — одна из самых престижных наград в Америке в области литературы, журналистики, музыки и театра, которая ежегодно вручается с 1917 года.

Источник: The Washington Time