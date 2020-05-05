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Факты / Мир

За репортаж об убийстве в Украине и статьи о Путине: NYT получила Пулитцеровскую премию

В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии 2020 — среди них сотрудники издания The New York Times, которые сделали серию из 8 материалов о режиме президента России Владимира Путина.

Награду The New York Times получила в номинации Международный репортаж за материалы о возможном вмешательстве России в дела других стран, в частности Африки, Европы и Ближнего Востока.

Среди восьми материалов есть репортаж из Украины — об убийстве украинского военного Ивана Мамчура в 2016 году по заказу Федеральной службы безопасности России в Ровно.

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Также в серию входят материалы об отравлении болгарского бизнесмена Емилияна Гебрева, об интересах России в конфликте в Ливии и Центральноафриканской республике, а также бомбардировке российской авиацией больниц в Сирии.

Напомним, Пулитцеровская премия — одна из самых престижных наград в США в области литературы, журналистики, музыки и театра.

Источник: The Pulitzer Prizes

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