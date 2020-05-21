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Факты / Мир

У Рамзана Кадырова подозревают Covid-19

У главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова подозревают коронавирус, сейчас он находится на лечении в Москве.

Симптомы у Кадырова появились накануне, однако он не сразу обратился за помощью, так как считал, что это ОРВИ.

Со временем его состояние ухудшилось. 20 мая чеченского лидера самолетом доставили в столицу РФ и поместили в одну из лучших клиник.

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Врачи выявили у главы Чеченской Республики поражение легких. Коронавирус пока не подтвердили.

Напомним, ранее мы писали, как подростка в Чеченской Республики заставили почти час извиняться за критику Кадырова.

Источник: Интерфакс

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