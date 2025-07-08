Вступление Украины в ЕС и безопасность остаются приоритетом Польши – вице-маршалок Сейма

Безопасность и поддержка вступления Украины в Евросоюз остается одним из ключевых приоритетов для Польши.

В этом заверила вице-маршалок Сейма Польши Моника Велиховская заместителя председателя Верховной Рады Елену Кондратюк на встречи в Варшаве.

Встреча Кондратюк с Велиховской в Варшаве: что обсуждали

По ее словам, Польша поддерживает скорейшее открытие переговоров Европейского Союза с Украиной по первому фундаментальному кластеру.

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Кондратюк в свою очередь поблагодарила Польшу за поддержку и стратегическую роль как крупнейшего логистического хаба, через который Украина получает американское вооружение.

— Благодарны правительству Дональда Туска и министру иностранных дел Радославу Сикорскому за проактивную позицию и постоянные обращения к США с просьбой возобновить военную помощь Украине и ввести более жесткие санкции против РФ, — подчеркнула Кондратюк.

Стороны также обсудили итоги польского председательства в Совете ЕС.

— К сожалению, мы не смогли открыть переговоры о вступлении из-за позиции Венгрии. Надеемся на председательство Дании и важную роль Польши в преодолении венгерского вето. Наша общая задача открыть переговорный процесс до конца этого года, — сказала вице-спикер.

Среди других тем — подготовка к конференции по вопросам восстановления Украины (URC), которая пройдет на этой неделе в Риме (Италия). В ней также примет участие премьер-министр Польши Дональд Туск.

В следующем году в Варшаве планируется еще одна большая конференция.

— Польша очень заинтересована стать хабом для послевоенного восстановления, восстановления общин и инвестиций в украинскую экономику. Вижу в этом значительный потенциал для развития нашего стратегического сотрудничества на уровне правительств и парламентов обоих государств, — подчеркнула Кондратюк.

Участницы встречи, как сопредседатели Парламентской ассамблеи Украины и Польши, также предварительно договорились, что следующее заседание Ассамблеи состоится в сентябре 2025 года в Украине.

Фото: Сейм Польши

Источник : Верховная Рада

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