Вступление Украины в ЕС и безопасность остаются приоритетом Польши – вице-маршалок Сейма
Безопасность и поддержка вступления Украины в Евросоюз остается одним из ключевых приоритетов для Польши.
В этом заверила вице-маршалок Сейма Польши Моника Велиховская заместителя председателя Верховной Рады Елену Кондратюк на встречи в Варшаве.
Встреча Кондратюк с Велиховской в Варшаве: что обсуждали
По ее словам, Польша поддерживает скорейшее открытие переговоров Европейского Союза с Украиной по первому фундаментальному кластеру.
Кондратюк в свою очередь поблагодарила Польшу за поддержку и стратегическую роль как крупнейшего логистического хаба, через который Украина получает американское вооружение.
— Благодарны правительству Дональда Туска и министру иностранных дел Радославу Сикорскому за проактивную позицию и постоянные обращения к США с просьбой возобновить военную помощь Украине и ввести более жесткие санкции против РФ, — подчеркнула Кондратюк.
Стороны также обсудили итоги польского председательства в Совете ЕС.
— К сожалению, мы не смогли открыть переговоры о вступлении из-за позиции Венгрии. Надеемся на председательство Дании и важную роль Польши в преодолении венгерского вето. Наша общая задача открыть переговорный процесс до конца этого года, — сказала вице-спикер.
Среди других тем — подготовка к конференции по вопросам восстановления Украины (URC), которая пройдет на этой неделе в Риме (Италия). В ней также примет участие премьер-министр Польши Дональд Туск.
В следующем году в Варшаве планируется еще одна большая конференция.
— Польша очень заинтересована стать хабом для послевоенного восстановления, восстановления общин и инвестиций в украинскую экономику. Вижу в этом значительный потенциал для развития нашего стратегического сотрудничества на уровне правительств и парламентов обоих государств, — подчеркнула Кондратюк.
Участницы встречи, как сопредседатели Парламентской ассамблеи Украины и Польши, также предварительно договорились, что следующее заседание Ассамблеи состоится в сентябре 2025 года в Украине.
Фото: Сейм Польши