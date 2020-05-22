Сім’я саудівського журналіста Хашогджі пробачила його вбивць

Син убитого в Туреччині саудівського журналіста Джамаля Хашогджі Салах Хашогджі, заявив, що сім’я прощає його вбивць.

Таке рішення родичі Хашогджі взяли під час місяця Рамадану.

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– В цю доброчесну ніч цього священного місяця ми згадуємо вислів Бога Всемогутнього в його священній книзі: Відплата поганих вчинків рівноцінна їм, але той, хто помилує і примиряє – нагороду отримає у Бога. Таким чином, ми, сини мученика Джамаля Хашоггі, повідомляємо, що ми прощаємо тих, хто вбив батька – нехай він спочине з миром, – заявив Салах Хашогджі.

Нагадаємо, 2 жовтня 2018 року Хашогджі зник у генеральному консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Офіційно його визнали загиблим лише 20 жовтня.

У ЦРУ вважають, що вбивство журналіста замовив наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман Аль Сауд, оскільки той критикував політику держави.

Прокуратура Саудівської Аравії домоглася вироку для п’ятьох підозрюваних у справі про вбивство журналіста Джамаля Хашогджі покарання у вигляді смертної кари.

Ще троє отримали по 24 роки тюремного ув’язнення. Всього у справі постали 11 підозрюваних.

Джерело: Saudi Gazette