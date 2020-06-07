На острові Ява в Індонезії розбився військовий вертоліт, що виконував тренувальний політ. Він загорівся при падінні на землю.

У результаті аварії загинуло четверо військових, ще п’ятеро дістали поранення. Їх забрали до найближчих лікарень.

Як стверджують очевидці, вертоліт М-17 втратив стійкість під час польоту і задимівся перед падінням, а опісля вибухнув.

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Перед самим падінням троє членів екіпажу зістрибнули у ставок.

Нещодавно два військових вертольоти розбились у Росії під час тренування.

Так, 19 травня у Підмосков’ї військово-транспортний вертоліт Мі-8 здійснив жорстку посадку, в результаті чого весь екіпаж загинув.

Згодом, 26 травня, на Чукотці такий самий вертоліт Мі-8 здійснив жорстку посадку в аеропорту – загинуло четверо людей.

Джерело: Сіньхуа