В странах ЕС будет введен жесткий контроль работы крупных американских компаний, среди которых — Facebook и Google.

Об этом в одном из интервью рассказала заместитель главы Еврокомиссии Маргарет Вестагер.

— Контроль таких компаний — это большой комплекс проблем. Он не покрывается только одним законодательным актом, — подчеркнула она.

Читайте: Суд в Дании запретил бабушке публиковать фото внуков

По мнению Вестагер, для этого необходимо будет разработать новые нормы и законы, которые обеспечат соблюдение конкуренции.

Также она отметила, что компании должны будут нести прямую ответственность за распространение ненадлежащих или нелегальных материалов.

Не так давно антимонопольные органы ЕС начали расследование по делам американских компаний Apple и Amazon.

Отказ от рекламы в Facebook

В конце июня в США разгорелся новый скандал — ряд мировых компаний отказываются от рекламы в Facebook из-за ненадлежащего контроля за содержанием публикаций, которые, в частности, разжигают ненависть.

Таким образом акционеры компаний Starbucks Corp, Unilever Plc, Coca-Cola Co, Honda Motor Co, PepsiCo, The North Face и Viber выразили поддержку протестов против расизма и дискриминации.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг потерял более $7 млрд только за одни сутки после отказа от рекламной сотрудничества.

В своем заявлении он пообещал, что компания обязательно изменит свою политику и запретит использование “языка ненависти” в рекламных объявлениях.

Источник: Head Topics