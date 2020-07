У країнах ЄС буде введено жорсткий контроль роботи великих американських компаній, серед яких – Facebook та Google.

Про це в одному з інтерв’ю розповіла заступник очільника Єврокомісії Маргарет Вестагер.

– Контроль таких компаній – це великий комплекс проблем. Його не можна покрити лише одним законодавчим актом, – наголосила вона.

На думку Вестагер, для цього необхідно розробити нові норми та закони, що забезпечать дотримання конкуренції.

Також вона зауважила, що компанії мають нести пряму відповідальність за поширення неналежних або нелегальних матеріалів.

Не так давно антимонопольні органи ЄС почали розслідування у справах американських компаній Apple та Amazon.

Відмова від реклами у Facebook

Наприкінці червня у США розгорівся новий скандал – низка світових компаній відмовляються від реклами у Facebook через неналежний контроль за змістом публікацій, які, зокрема, розпалюють ненависть.

Таким чином акціонери компаній Starbucks Corp, Unilever Plc, Coca-Cola Co, Honda Motor Co, PepsiCo, The North Face та Viber висловили підтримку протестів проти расизму та дискримінації.

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг втратив більш як $7 млрд лише за одну добу після відмови від рекламної співпраці.

У своїй заяві він пообіцяв, що компанія обов’язково змінить свою політику та заборонить використання “мови ненависті” у рекламних оголошеннях.

Джерело: Head Topics