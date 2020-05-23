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Факти / LOL

Суд у Данії заборонив бабусі публікувати фото онуків

У Данії жінка опублікувала фотографії  внуків без дозволу доньки. Це не сподобалось доньці і вона попросила видалити їх.

Оскільки мати не слухалася, донька подала до суду. Там вирішили, що бабця має видалити світлини.

Суддя заявив, що не вирішують подібних сімейних суперечок. Але у цьому випадку, фотографії в інтернеті порушують приватність дітей.

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Фото мають бути видалені з мереж Facebook та Pinterest протягом десяти днів. Якщо бабуся не зробить цього, платитиме за кожен протермінований день €50 штрафу.

Донька просила призначити штраф €250 за день.

Як писали Факти ICTV, на Гаваях заарештували 23-річного туриста з Нью-Йорку після того, як він замість дотримання карантину опублікував серію пляжних світлин Instagram.

Джерело: CNN

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