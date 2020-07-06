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Факты / Происшествия

Массовая стрельба в США в День независимости: десятки погибших, среди них дети

Во время празднования Дня Независимости от пуль неизвестных злоумышленников в США погибли 27 человек, среди которых трое детей 7, 8 и 14 лет.

Больше всего пострадавших в результате стрельбы в Чикаго: всего были ранены 72 человека, из которых 15 умерли.

В Остине вследствие ранения в голову, на детской площадке погибла 7-летняя девочка, в Эглвуде были ранены трое детей, один из которых — смертельно.

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В Роджес-Парк неизвестный совершил более десяти выстрелов в дверь квартиры, где находились мама с 10-летней девочкой.

Они получили тяжелые ранения, однако ребенка спасти не удалось.

Мэр Чикаго Лори Лайтфут отреагировала на гибель девочки в Остине.

В Нью-Йорке 8-летнюю девочку застрелили прямо в авто, в котором она ехала домой вместе с родителями.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал массовую стрельбу на День Независимости в своем Twitter.

— Количество преступлений в Чикаго и Нью-Йорке растет. В Чикаго расстреляли и убили десятки людей.

Случаи стрельбы также зафиксировано в Нью-Йорке, где граждане требуют от полиции и мэра Эндрю Куомо решительных действий прямо сейчас. Федеральное правительство готово прийти на помощь, если его попросят, — написал Трамп.

Пока ни главное управление полиции Нью-Йорка, ни сам Куомо никак не комментировали серию убийств на День Независимости.

Сейчас полиция (руководство над которой имеют только власти города и штата) не осуществила никаких арестов преступников, убивших и ранивших десятки американцев.

Источник: ABC News

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