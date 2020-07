Во время празднования Дня Независимости от пуль неизвестных злоумышленников в США погибли 27 человек, среди которых трое детей 7, 8 и 14 лет.

Больше всего пострадавших в результате стрельбы в Чикаго: всего были ранены 72 человека, из которых 15 умерли.

В Остине вследствие ранения в голову, на детской площадке погибла 7-летняя девочка, в Эглвуде были ранены трое детей, один из которых — смертельно.

В Роджес-Парк неизвестный совершил более десяти выстрелов в дверь квартиры, где находились мама с 10-летней девочкой.

Они получили тяжелые ранения, однако ребенка спасти не удалось.

Мэр Чикаго Лори Лайтфут отреагировала на гибель девочки в Остине.

Tonight, a 7-year-old girl in Austin joined a list of teenagers and children whose hopes and dreams were ended by the barrel of a gun.

В Нью-Йорке 8-летнюю девочку застрелили прямо в авто, в котором она ехала домой вместе с родителями.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал массовую стрельбу на День Независимости в своем Twitter.

Chicago and New York City crime numbers are way up. 67 people shot in Chicago, 13 killed. Shootings up significantly in NYC where people are demanding that @NYGovCuomo & @NYCMayor act now. Federal Government ready, willing and able to help, if asked!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 5, 2020