В США из-под стражи отпустили одного из экс-полицейских по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда под залог $750 тыс.
Бывший милиционер Ту Тао обвиняется в подстрекательстве к убийству.
Он стал третьим из четырех фигурантов дела, которого отпустили из-под стражи.
Теперь Ту Тао будет обязан сотрудничать со следствием и являться в суд при необходимости, а также не вступать ни в какие контакты с родными Флойда.
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Под стражей остается экс-полицейский Дерек Шовин — именно он является главным обвиняемым в убийстве во время задержания. Если вина будет доказана в суде, ему грозит 40 лет тюремного заключения.
Убийство Джорджа Флойда
25 мая в американском штате Миннесота полицейский Дерек Шовин задушил афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.
Дело быстро получило огласку, поскольку все, что происходило, снял и распространил в сети случайный прохожий.
Полицейский поставил колено Флойду на шею и прижимал к земле, несмотря на просьбы отпустить, поскольку он не мог дышать.
От нехватки кислорода Флойд потерял сознание и был госпитализирован. В больнице мужчина скончался.
По одной версии, причиной смерти стало удушение, по другой — смерть Флойда ускорила передозировка наркотиками.
Смерть Джорджа Флойда стала мощным толчком к началу восстаний в США, которые прокатились десятками штатов и вызвали (кроме самых протестов) волну мародерства, а также разрушения домов и памятников.
Лозунгом протестов стала фраза Black Lives Matter.
Источник: FOX9